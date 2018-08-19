ОСТАННІ НОВИНИ

Українці зможуть побачити «танець планет»

Юлія Шпак

|

Українці зможуть побачити унікальне астрономічне явище, коли з одного боку Сонця опиняться кілька планет. Про це пише Gazeta.ua посиланням Nature.

 

Проте вони не вишикуються в одну лінію в один день, але з кожною з них до кінця місяця зблизиться Місяць.

Спостерігати за Малим парадом планет можна буде з будь-якої точки країни, проте найкращий вид відкриється на півдні України. Побачити зближення природного супутника Землі з планетами жителі України зможуть через годину після заходу Сонця за умови ясної погоди.

Місяць по черзі буде рухатися до кожного з чотирьох космічних тіл. 21 серпня він наблизиться до Сатурну, 23 серпня вирушить до Червоної планети, 27 серпня підійде до Нептуна і 31 серпня – з Ураном.

Зближенням називають візуальне проходження одного небесного об’єкта біля іншого. Астрономи говорять, що всі планети знаходяться в «космічному танці».

Фото: Theworldnews.net

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова

У Львові є 26 вищих навчальних закладів, де можуть здобувати спеціальність випускники шкіл. Частина з них є державними, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...