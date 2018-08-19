Українці зможуть побачити «танець планет»

Українці зможуть побачити унікальне астрономічне явище, коли з одного боку Сонця опиняться кілька планет. Про це пише Gazeta.ua посиланням Nature.

Проте вони не вишикуються в одну лінію в один день, але з кожною з них до кінця місяця зблизиться Місяць.

Спостерігати за Малим парадом планет можна буде з будь-якої точки країни, проте найкращий вид відкриється на півдні України. Побачити зближення природного супутника Землі з планетами жителі України зможуть через годину після заходу Сонця за умови ясної погоди.

Місяць по черзі буде рухатися до кожного з чотирьох космічних тіл. 21 серпня він наблизиться до Сатурну, 23 серпня вирушить до Червоної планети, 27 серпня підійде до Нептуна і 31 серпня – з Ураном.

Зближенням називають візуальне проходження одного небесного об’єкта біля іншого. Астрономи говорять, що всі планети знаходяться в «космічному танці».

Фото: Theworldnews.net