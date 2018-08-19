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Сьогодні святкують Яблучний Спас: що святять у церквах та чого категорично не можна робити в цей день

Юлія Шпак

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У неділю, 19 серпня, відзначають Преображення Господнє, або Яблучний Спас – другий у черзі трьох спасів. Кожен рік їх святкують: 14 серпня – Медовий, 19 серпня – Яблучний і 29 серпня – Горіховий. Про це пише УНІАН.

 

У цей день, за біблійними переказами, Ісус показав апостолам свою божественну силу. Він повів їх на гору Фавор і там преобразився: його обличчя засяяло, а одяг став білим, як світло.

Вранці у це свято вирушають до церкви й освячують яблука та інші фрукти нового врожаю. Цими плодами прийнято пригощати жебраків, рідних і близьких людей.

При цьому нарвати плоди, які потім освятять у церкві, зазвичай просили дітей: «Дитяча рука ще не согрішила, тому Ісусикові вона мила».

Вважається, що в день Другого Спаса потрібно з’їсти освячене яблуко: відкушуючи перший шматочок, загадайте бажання, яке, за повір’ям, обов’язково здійсниться.

Крім того, вважається гріхом забути в цей день про душі покійних: після церкви варто сходити на цвинтар і пом’янути померлих.

Що святять у церкві:

  • яблука, груші та інші фрукти – символ урожаю;
  • хліб – символ сім’ї;
  • хрін;
  • сіль;
  • випічку з яблуками;
  • мед;
  • квіти і мак;
  • колосся пшениці.

Варто зазначити, що в «спасовий» кошик не кладуть м’ясних виробів і алкоголь. Також вважається, що освячені продукти не можна викидати.

Чого не можна робити на Яблучний Спас:

  • виконувати будь-яку хатню роботу – шити, в’язати, займатися прибиранням, адже кажуть: «Хто на Спаса шиє – до кінця днів сльози ллє»;
  • займатися будівельними роботами;
  • проганяти комах і вбивати їх;
  • лаятися і сваритися;
  • бажати будь-кому зла, адже воно може повернутися до вас;
  • вважалося, що до Другого Спаса не можна їсти яблука: в іншому випадку, якщо в родині померла дитина, на тому світі вона у цей день залишиться без гостинця;
  • їсти м’ясо і молочні продукти (Яблучний Спас святкується під час Успенського посту).

Додамо, сьогодні У Львові престольний празник на свято Преображення відзначають три храми міста.

Порядок святкових богослужінь:

УГКЦ

Храм Преображення ГНІХ (вул. Краківська, 21)

Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00 год. Його очолить Високопреосвященний владика Ігор, Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ.

УАПЦ

Храм Преображення ГНІХ (вул. Ковельська, 37)

Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00 год. Після Літургії буде водосвяття.

Храм Преображення ГНІХ (вул. Роксолани, 43)

О 9:00 читатимуть акафіст до св.вмч. Димитрія Солунського (19 серпня у цьому храмі перебуватиме ікона із цілющим миром із мощей св.вмч. Димитрія).

О 10: 00 — Водосвяття

Об 11: 00 Святкове Богослужіння.

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