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На львівському вокзалі пасажири розбили наметове містечко

Юлія Шпак

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Сьогодні вночі у Львові головному залізничному вокзалі пасажири розбили наметове містечко через те, що через запізнення потяга їм відмовляються обміняти квитки. Про це у Facebook повідомляє координатор спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич.

 

«Люди їхали з Івано-Франківська та їх потяг запізнився на дві години, через що вони не встигли на свій поїзд на одну годину, щоб попасти додому. Представники залізниці відмовляються їм обміняти квитки, аргументуючи це тим, що не з їх вини затримався потяг», – йдеться у повідомленні.

Згодом «Укрзалізниця» повідомила, що пасажирів у Львові, які через запізнення поїзда не встигли пересісти на інші рейси, пересаджено до інших поїздів. Наразі  всі пасажири вже відправлені й перебувають у дорозі.

«Зокрема, частина пасажирів, які прямують до Лисичанська, продовжать подорож в окремому вагоні поїзда № 74 Львів – Москва, який на станції Хмельницький буде причеплено до складу поїзда № 138 Хмельницький – Лисичанськ. Пасажирів, які прямували до Сум, у Києві з поїзда № 74 буде пересаджено на поїзд № 124 Київ – Костянтинівка», – йдеться у повідомленні.

Випадок  розслідується.

Фото: Ігоря Зінкевича

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