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Минулої доби на Донбасі загинуло двоє українських захисників

Юлія Шпак

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Упродовж минулої доби, 18 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою. Внаслідок бойових дій двоє українських захисників загинули і двоє отримали поранення. Про це у Facebook повідомляє штаб ООС.

 

Противник 43 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 4 рази із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Відмічено також застосування мінометів калібром 120 та 82 мм.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Кряківки, Золотого, Попасної, Новоолександрівки, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Новотроїцького, Верхньоторецького, Пісків, Чермалика, Водяного, Гнутового, Лебединського, Павлополя та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 120 мм захисників Кримського, а із мінометів калібром 82 мм – захисників Кряківки, Авдіївки та Верхньоторецького.

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