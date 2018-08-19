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Кожна третя машина громадського транспорту не має права виходити на маршрут, - «Укртрансбезпека»

Юлія Шпак

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Станом на п’ятницю, 17-го серпня, «Укртрансбезпекою» оглянуто понад 27 тисяч транспортних засобів. За їх висновком, кожна тертя машина громадського транспорту не має права виходити на маршрут, пише 5 канал.

 

«Дехто каже, що не має документів, дехто відмовляється від перевірки. Щоб не було такого – і створені мобільні групи», – каже в.о. начальника управління держслужби з безпеки на транспорті Львівщини Роман Лобода.

Щотретій транспортний засіб, яким перевозять пасажирів в Україні, не має права виходити на маршрут. «Укртрансбезпека» зафіксувала тисячі порушень. Починаючи з відсутності аптечок – до водіїв, які ледь не цілодобово за кермом.

«Найпоширеніші порушення – це тріщини лобового скла, непрацюючі ліхтарі та звукові сигнали, відсутність вогнегасників, непройдений техогляд. Штрафи від 340 грн до 680 грн, залежить від виду порушення», –пояснює інспектор управління партульної поліції Тетяна Хрущ.

Як розповідають «Укртрансбезпеці», механізми притягнення до відповідальності перевізника є, однак їм, так само як і патрульній поліції, бракує кадрів. Покращити ситуацію могла б відеофіксація. Камерам на дорогах – бути. Міністерство внутрішніх справ розробило законопроект зі змінами до правил дорожнього руху.

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