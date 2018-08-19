ФК «Львів» вдома програв «Шахтарю»

У матчі 5-го туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги донецький «Шахтар» переміг ФК «Львів». Матч завершився з рахунком 2:0. Про це повідомляє інформаційна служба ФК «Львів».

Протистояння «синьо-золотих левів» із «гірниками» на стадіоні «Україна» у Львові розпочалося із розвідки. Команда Паулу Фонсеки одразу окреслила свою гру, ґрунтовану на контролі м’яча, а господарі побудували щільний захист, зробивши ставку на компактному розташуванні на власній половині поля. Тому перші 15 хвилин зустрічі 6,5 тисяч прихильників футбол, які завітали на арену цієї суботи, відверто нудьгували.

Сплеск активності, що передував першому взяттю воріт у цьому матчі, стартував з «пострілу» Ракицького зі штрафного з 30-ти метрів – Бандура накрив шкіряного у ближньому куті. Підопічні Юрія Бакалова відповіли гострою навісною передачею Голікова на Западню, ось тільки півзахисник «городян» не встиг замкнути дальню стійку.

На 19-й хвилині просто зобов’язаний був забивати Аугусто: Данченко програв верхову боротьбу Бруно, Аугусто вже обіграв Пятова, але м’яч після його удару виніс з лінії воріт Ракицький. Покарання від «Шахтаря» прийшло майже миттєво: Мораес віддав розрізний вертикальний пас на Марлоса, який підсік «сферу» над воротарем і відправив її у сітку воріт.

Львів’яни, продовжували шукати щастя біля воріт суперників на стандартних положеннях. Після одного з них Адамюк ударом головою трохи не влучив у дальній верхній кут воріт Пятова.

Кінцівка першої половини гру була за «помаранчево-чорними»: спочатку Ракицький виграв «другий поверх» у свого візаві після подачі з кутового і пробив у сантиметрах від поперечини. Перед самим свистком вже Бандура витягнув м’яч з дальнього нижнього кута після небезпечного удару Мораеса.

У другому таймі швидкості на полі значно знизилися: «Шахтар» володів ініціативою та зберігав комфортну перевагу у рахунку, а у львів’ян не клеїлася комбінаційна гра на чужій половині поля. Хоча на 70-й хвилині Бруно міг скористатися несподіваною пожежею у володіннях Пятова, проте не зумів результативно скористатися рідкісною осічкою гостей.

А вже під завісу поєдинку донецька команда забила вдруге і остаточно зняла інтригу щодо фінального результату. Марлос пробив з середньої відставні і влучив у захисника, а Болбат, що вийшов на заміну у другому таймі, відразу добив м’яч у сітку – 0:2.

Дебют Юрія Бакалова на посаді керманича ФК «Львів» вийшов не надто вдалим, проте вже 26 серпня його команда зробить усе можливе, аби реабілітуватися у виїзному матчі чемпіонату України із «Маріуполем».

Фото: Інформаційний центр ФК “Львів”