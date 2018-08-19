Через повені в Індії загинуло щонайменше 370 людей

Кількість загиблих унаслідок масштабних повеней у південному штаті Керала в Індії зросла до щонайменше 370. Про це повідомляє AFP, передає Громадське.
Про збільшення кількості загиблих стало відомо після того, як рятувальники обшукали затоплені села в Кералі.
За останні 24 години рятувальники виявили тіла 46 загиблих унаслідок повеней. Без домівок залишилися ще 700 тисяч людей. Ще 725 тисяч людей перебувають у таборах допомоги.
Зазначимо, йдеться про загальну кількість загиблих від початку повеней — 29 травня.
Фото: Reuters
Юлія Шпак