Через повені в Індії загинуло щонайменше 370 людей

Кількість загиблих унаслідок масштабних повеней у південному штаті Керала в Індії зросла до щонайменше 370. Про це повідомляє AFP, передає Громадське.

Про збільшення кількості загиблих стало відомо після того, як рятувальники обшукали затоплені села в Кералі.

За останні 24 години рятувальники виявили тіла 46 загиблих унаслідок повеней. Без домівок залишилися ще 700 тисяч людей. Ще 725 тисяч людей перебувають у таборах допомоги.

Зазначимо, йдеться про загальну кількість загиблих від початку повеней — 29 травня.

Фото: Reuters