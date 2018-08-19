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Астронавт NASA опублікував знімок Чорного моря з космосу

Юлія Шпак

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Астронавт NASA Ріки Арнольд, який на даний момент знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, на своїй сторінці в Twitter опублікував знімок Чорного моря, який йому вдалося зробити крізь ілюмінатор МКС, пише .

 

Чорне море омиває береги України, Росії, Грузії, Туреччини, Румунії та Болгарії. Воно розташовується між масивом Східної Європи на півночі, малою Азією на півдні, Кавказом на сході і Балканським півостровом на заході.

За допомогою протоки Босфор Чорне море пов’язане з Мармуровим.

Фото: twitter.com/astro_ricky

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