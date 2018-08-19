Астронавт NASA опублікував знімок Чорного моря з космосу

Астронавт NASA Ріки Арнольд, який на даний момент знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, на своїй сторінці в Twitter опублікував знімок Чорного моря, який йому вдалося зробити крізь ілюмінатор МКС, пише DТ.

Чорне море омиває береги України, Росії, Грузії, Туреччини, Румунії та Болгарії. Воно розташовується між масивом Східної Європи на півночі, малою Азією на півдні, Кавказом на сході і Балканським півостровом на заході.

За допомогою протоки Босфор Чорне море пов’язане з Мармуровим.

Фото: twitter.com/astro_ricky