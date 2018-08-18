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У Верховній Раді хочуть зменшити ціни на брендовий одяг

Юлія Шпак

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До Верховної Ради внесли законопроект, який спростить ввезення та вивезення брендового одягу. Закон запропонували нардепи Олексій Мушак та Вадим Кривенко. Про це повідомили на сайті парламенту, пише 24 канал.

 

У пояснювальній записці нардепи ствердили, що велика кількість українських виробництв шиють одяг для імпортних брендів.

«Більшість сировини для пошиття одягу закуповуються в іноземних виробників та при ввезенні в Україну обкладається високими імпортними митами, що в кінцевому результаті призводить до суттєвого здорожчання одягу. Особливо це стосується тканин, оскільки вони складають 80% собівартості готового одягу»,– зазначено в повідомленні.

У законопроекті повідомили, що через високі митні ставки вартість одягу світових брендів в Україні дещо дорожча, ніж у країнах Європи. Для порівняння, сукня жіноча світового бренду Zara в Україні коштує 65 доларів , така ж модель плаття в Польщі коштує 55 доларів, в Іспанії – 46.

Цим законом пропонують знизити пільгові ставки мита на текстильні матеріали та текстильні вироби. Брендовий одяг, який імпортується в Україну чи експортується з України для вільного обігу, хочуть внести до переліку товарів, до яких не застосовуються заходи, пов’язані з призупиненням митного оформлення.

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