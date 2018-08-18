У Мінінфраструктурі хочуть зробити обов'язковими паски безпеки в автобусах

Найбільшу небезпеку для життя та здоров’я пасажирів несуть автобуси переобладнані з вантажних транспортних засобів та автобуси, які не обладнані ременями безпеки і тахографами. Про це повідомив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає прес-служба відомства.

Міністр інфраструктури зазначив, що хоча кількість загиблих людей на дорогах України невпинно скорочується і цього року ми маємо тенденцію скорочення на більш ніж 10%, а в період з 2015 по 2017 року включно кількість загиблих щорічно зменшувалась на більш ніж 1500 осіб

«Згідно статистичних даних переважна більшість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками трапляються на 12-16 годині праці водія внаслідок зниження гостроти зору, швидкості реакції, притуплення почуття швидкості руху автомобіля, засинання за кермом. Тому Міністерством інфраструктури України було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України, якою пропонується внести зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», – зауважив Володимир Омелян.

Проектом постанови передбачаються такі зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, а саме:

3 січня 2019 року забороняється використання транспортних засобів для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більш ніж дев’ять (з місцем водія включно), які не обладнані тахографами . Виключеннями із правил будуть транспортні засоби які використовуються для регулярних перевезень пасажирів на маршрутах протяжність яких не перевищує 50 кілометрів та з максимально дозволеною швидкістю 40 кілометрів на годину

. Виключеннями із правил будуть транспортні засоби які використовуються для регулярних перевезень пасажирів на маршрутах протяжність яких не перевищує 50 кілометрів та з максимально дозволеною швидкістю 40 кілометрів на годину З січня 2020 року забороняється використання автобусів переобладнаних з вантажних транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень, окрім переобладнаних автобусів категорії М2 за конструкцією призначених для перевезення виключно сидячих пасажирів на нерегулярних маршрутах протяжністю до 80 кілометрів за наявності сертифікату відповідності колісного транспортного засобу виданого органом сертифікації призначеним Міністерством інфраструктури.

для здійснення пасажирських перевезень, окрім переобладнаних автобусів категорії М2 за конструкцією призначених для перевезення виключно сидячих пасажирів на нерегулярних маршрутах протяжністю до 80 кілометрів за наявності сертифікату відповідності колісного транспортного засобу виданого органом сертифікації призначеним Міністерством інфраструктури. З 01 січня 2021 року забороняється використання транспортних засобів для перевезення пасажирів, які не обладнані ременями безпеки відповідно до вимог правил Європейської економічної комісії за винятком транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів на міських маршрутах.

«Таким чином, поступове введення обмежень щодо використання переобладнаних автобусів дає можливість автомобільним перевізникам поетапно замінити автобуси на маршрутах дальнього сполучення на більш комфортні та безпечні», – підкреслив Володимир Омелян.