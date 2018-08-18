Під завалами мосту в Італії знайшли тіла ще трьох загиблих

Кількість загиблих внаслідок обвалу мосту в італійському місті Генуя зросла до 41 особи. Про це повідомляє італійське агентство ANSA, передає УНІАН.

Зокрема, сказано, що минулого вечора у завалах було виявлено ще один автомобіль із загиблими. Внаслідок обвалу мосту машину придавив великий цементний блок. У ній перебувала родина: батько, матір та їхня дев’ятирічна донька. Їхні імена відомі, але тіла ще необхідно буде опізнати.

Таким чином, кількість жертв трагедії зросла до 41 особи.

Нагадаємо, 14 серпня, у Генуї на півночі Італії обвалився міст, на якому була прокладена автомагістраль.