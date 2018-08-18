11 чотирилапих вихованців ЛКП «Лев», які потребують домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати собачок, які шукають домівки, а зараз перебувають в ЛКП «Лев». Про це комунальне підприємство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі, у нас знову багато чудових собак, серед них чимало породистих красенів і красунь, про яких мріють сотні тисяч людей», – йдеться у повідомленні.

Тож, пропонуємо познайомитися з собачками ЛКП «Лев» поближче.

Джесі, однорічна красуня бігль. Мисливець, потребує просторий двір або людей, які мають достатньо часу для довготривалих прогулянок. Добре піддається навчанню.

Діна, естонська гонча. Теж молоденька, віком близько 1 рік. Дружня, розумна, чемно гуляє на повідку, дає лапку і любить бавитись.

Тайсон, стаффордширський тер’єр з чудовим, доброзичливим характером. Молодий, віком близько 1 рік. Піддається навчанню, стане чудовим другом для любителів такої породи.

Чудова Лея. Молоденька, віком до 1 року собачка-енерджайзер. Активна, розумна. Підійде на прилаштування в родину з дітьми, які люблять тварин.

Маленька красуня Прія віком до 1 року. Потрапила до нас з травмованими кінцівками, наразі вже здорова, активна і любить прогулянки. Теж підійде в родину з дітками, які люблять тварин.

Знайомтеся, це – красунчик Пітер. Молодий, гавкучий собака, чудовий друг та охоронець.

Красуня Шелбі, собачка без однієї лапки, яка дуже мріє про свою люблячу родину. Вона вже засиділась у нас і, на превеликий жаль, ми будемо змушені відпустити на місце відлову, якщо до 31 серпня не знайдемо ї родину. Наразі перетримку для Шелбі продовжено до кінця літа. Шелбі дуже дружня, соціалізована, може жити в квартирі.

Роні. Сонячний красунчик. Молодий собачка, гавкучий, пильний та піддається навчанню. Підійде на охорону.

Рей, чудовий собака, молодий метис лайки. Енергійний, красивий. Стане добрим охоронцем та другом.

Герда. Молоденька собака віком 1 рік. Метис німецької вівчарки. Гавкуча, чудовий охоронець та друг.

Неймовірна красуня, алабай Пенелопа, знову безпритульна, оскільки ніяк не знаходиться для неї той господар, який зможе знайти підхід до цієї красуні. Пенелопа багато уваги та вольєрного утримування.

Нагадуємо, познайомитися з цими чудовими чотирилапими можна в ЛКП «Лев»: Львів, вул. Промислова, 56, тел.: 068 535 4545. Працюємо щодня без вихідних з 8:00 до 20:00!

Фото: Марта Сирко