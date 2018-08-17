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ФК «Львів» отримав нового головного тренера

Юлія Шпак

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Новим головним тренером ФК «Львів» став 52-річний український спеціаліст Юрій Бакалов. Про це повідомляє інформаційна служба ФК «Львів».

 

Тренерський штаб «синьо-золотих левів», який очолив Юрій Михайлович, не зазнав жодних кадрових змін – Батіста, Юрій Панфілов, Тарас Гребенюк та Сергій Борзенко продовжують працювати з командою.

Нагадаємо,14 серпня, ФК «Львів» припинив співпрацю з 47-річним бразильським тренером Жилмаром Тадеу да Сілва.

Довідка

Юрій Бакалов народився 16 січня 1966 року. Протягом своєї ігрової кар’єри він виступав у клубах «Торпедо» (Запоріжжя), «Поділля» (Хмельницький), «Нива» (Миронівка), «Верес» (Рівне), ФК «Черкаси» та «Кремінь» (Кременчук).

Левова частина тренерської кар’єри Бакалова пройшла у структурі київського «Арсенала», де з 2010 по 2011 рік він працював на посаді головного тренера. Також в активі наставника – робота у грузинському «Зугдіді» та кам’янській «Сталі».

Фото: інформаційна служба ФК «Львів»

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