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Управління захисту економіки перевірить будівництво школи на Львівщині, яке триває вже 10 років

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За результатами робочої поїздки в Турківський район голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка доручив Управлінню захисту економіки у Львівській області провести перевірку будівництва школи у селі Либохора. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Львівська обласна державна адміністрація офіційно звернулась до Департаменту захисту економіки Національної поліції України з проханням з’ясувати повноту та якість проведених будівельних робіт, стан виконання договірних зобов’язань та цільового використання бюджетних коштів.

Додамо, будівництво об’єкту розпочато у 2008 році, кошти на фінансування будівельних робіт залучені з Державного фонду регіонального розвитку та бюджету розвитку області. Проектом передбачено будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 480 учнівських місць.

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