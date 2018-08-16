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У Львові розшукують зниклого 80-річного дідуся, який має проблеми з пам'яттю

Юлія Шпак

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У вівторок, 14 серпня, о 11:00 год. в районі вул. Городоцька – Хотинська зник чоловік Черних Володимир Тихонович. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

 

Вік чоловіка 80 років, ріст 170см, волосся сиво-біле. В зниклого є проблеми з пам’яттю.

Одягнений: синя футболка, біла полоска на пагонах, сині штани джинси, сині кросівки

Якщо хтось знає про місце перебування або ж бачив чоловіка , просимо повідомити за телефоном 102 або 0735507717 (Юрій).

Фото: Гаряча лінія міста Львова

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