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Прокурори просять Януковичу 15 років ув'язнення

Юлія Шпак

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Прокурори Головної військової прокуратури просять суд винести вирок у вигляді 15 років в’язниці екс-президенту Віктору Януковичу у справі про держзраду. Про це заявив прокурор Максим Крим під час виступу на судових дебатах, пише «Громадське».

 

Виступ Крима та його колеги Руслана Кравченка супроводжувався протестами та вигуками з боку адвокатів Януковича, які виступали проти проведення дебатів та залучення до справи державного адвоката.

Президент-утікач звинувачується в державній зраді, пособництві представникам влади Росії, умисних діях, учинених з метою зміни державного кордону України, встановленого Конституцією та веденні агресивної війни.

За цими статтями Януковичу загрожує до 15 років ув’язнення.

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