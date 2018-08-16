Прокурори просять Януковичу 15 років ув'язнення

Прокурори Головної військової прокуратури просять суд винести вирок у вигляді 15 років в’язниці екс-президенту Віктору Януковичу у справі про держзраду. Про це заявив прокурор Максим Крим під час виступу на судових дебатах, пише «Громадське».

Виступ Крима та його колеги Руслана Кравченка супроводжувався протестами та вигуками з боку адвокатів Януковича, які виступали проти проведення дебатів та залучення до справи державного адвоката.

Президент-утікач звинувачується в державній зраді, пособництві представникам влади Росії, умисних діях, учинених з метою зміни державного кордону України, встановленого Конституцією та веденні агресивної війни.

За цими статтями Януковичу загрожує до 15 років ув’язнення.