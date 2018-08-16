На ремонт українських мостів збираються витратити мільярд доларів

На ремонт мостів в Україні до 2022 року планується витратити 1 млрд доларів. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає «112 Україна».

“Загалом, програма відбудови українських мостів до 2022 року передбачає інвестиції в розмірі 1 млрд доларів, які будуть витрачені виключно на мости. Цього не достатньо, але це вже добрий початок”, – сказав він.

За словами Омеляна, кожен рік за рахунок акцизу з пального планується збільшувати витрати на відбудову мостів. Таким чином з 2020 року на ремонт доріг і мостів буде щороку виділятися близько 65 млрд гривень.

“З 1 січня ми отримали дорожній фонд – це 32,5 млрд гривень виключно на дорожню галузь. Наступного року ця сума буде збільшена до 75% – з акцизу на пальне. Це буде близько 50 млрд гривень. І з 2020 року 100% акцизу піде в дорожній фонд, це означає більше 65 млрд грн фінансування на дороги і мости кожного року, починаючи із 2020 року”, – розповів міністр інфраструктури.

Також він зазначив, що станом на сьогодні кожен шостий міст в Україні, який перебуває на балансі “Укравтодору”, є аварійним.

“На балансі “Укравтодору”, після проведеної реформи, з 1 січня 2018 року перебуває близько 6 тис. мостів, з них тисяча в аварійному стані і ще 2,5 тис. вимагають ремонту. Це серйозний виклик перед країною, адже ці мости є у більшій мірі стратегічними, які поєднують не просто населені пункти, але і цілі магістральні напрямки в країні”, – підкреслив міністр інфраструктури.

Омелян розповів, що за 2016-2017 роки капітальний ремонт було проведено більше ніж на 60 мостах, а у 2018 році вже заплановано капітально відремонтувати як мінімум 45 мостів.

“Протягом минулих двох років ми відремонтували капітальним чином більше 60-ти мостів, 200 мостів відремонтували поточним і середнім ремонтом. В цьому році передбачено капітальний ремонт мінімум 45 мостів в рамках програми відбудови мостової інфраструктури. На це буде витрачено 2,3 млрд гривень”, – підсумував він.