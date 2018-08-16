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Мешканців Львівщини просять остерігатися шахраїв, які видають себе за податківців

Дарина Смеречанська

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ДФС Львівщини попереджає мешканців області про шахраїв, які видають себе за представників фіскальної служби, намагаючись заволодіти їхніми коштами.

 

«За наявною у органів фіскальної служби Львівщини інформацією продовжуються випадки вчинення з допомогою телефонного зв’язку шахрайських дій невідомими особами, які видають себе за працівників фіскальної служби, з метою протиправного заволодіння коштами суб’єктів господарської діяльності», – мовиться у повідомленні.

Водночас зазначається, що ГУ ДФС у Львівській області неодноразово інформувало про намагання шахраїв заволодіти коштами суб’єктів господарювання шляхом їх перерахування на вказані за телефоном розрахункові рахунки.

«Будьте пильні. У будь якому випадку переконайтесь, що Вам дійсно телефонує працівник фіскальної служби – попросіть його назватися, зателефонуйте на його робочий телефон. У жодному разі не сплачуйте кошти на запропонований Вам по телефону  рахунок. Не сплачуйте кошти у бюджет поспіхом. З’ясуйте достовірність реквізитів рахунку на сайті ГУ ДФС у Львівській області (http://lv.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/), або самостійно передзвоніть у відділ обліку платежів. Ви можете допомогти виявити шахраїв, фіксуючи такі злочинні дії та повідомляючи про такі факти правоохоронні органи та органи фіскальної служби», – наголошують у фіскальній службі.

 

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