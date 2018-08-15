У Болехові місцеві мешканці перекрили трасу: люди вимагають капітальний ремонт доріг

Сьогодні, 15 серпня, у місті Болехів, що в Івано-Франківській області, місцеві мешканці перерили трасу національного значення Н-10. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції у Львівській області.

Як зазначили у патрульній поліції, місцеві мешанці вимагають капітальний ремонт доріг та чекають зустрічі з головою ОДА.

«Перекриття триватиме з 09.00-21.00 год. кожен день, до моменту вирішення питання. Пропускають всі транспортні засоби з дітьми і спецавто. По можливості пускаємо транспорт на Рогатин», – пояснюють патрульні.