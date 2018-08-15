Ольга Кузьменко: «Сили жити далі мені дає внучка»

Матір Андрія Кузьменка Ольга Кузьменко про те, що їй дає сили жити далі та про нову книгу «Колискова для Андрійка»:

«Після смерті Андрійка з’явилися лже-друзі, які почали зазіхати на авторство, з’явилися такі речі, де потрібна моя допомога, адже дружина Світлана не може сама справлятися. Тому нам всі без нього важко. Коли я була ледве жива на поминках, то покликала клавішника гурту «Скрябін» і сказала йому, що група повинна існувати. Ви вірите, що я це сказала в такому стані? Напевно, Андрій мене до цього підштовхнув. І ця група таки залишилась, а хтось говорив, що це неможливо. Але виявилось, що ми таки були праві.

Важко дуже без Андрія всім, особливо донці Андрія – Барбарі. Вона ще не пережила смерть тата. Ми ці часи переживаємо разом, підтримуємо один одного. Та й сьогодні сили жити далі мені дає саме моя внучка.

А книга , яку ми презентували, «Колискова для Андрійка» є світлим спомином про найдорожчих мені людей: батьків, бабусю, діда та Андрія – соліста та ідейного натхненника гурту «Скрябін».

Фото: YouTube