Обвалення автомобільного мосту на півночі Італії: кількість жертв зросла до 38

Кількість загиблих унаслідок обвалення автомобільного мосту в Генуї, що в північній Італії, зросла до 38 людей. Про це повідомляє Corriere della Sera, передає Громдське.

«Згідно з останніми даними міністерства внутрішніх справ підтверджено щонайменше 38 смертей», — йдеться у повідомленні.

Серед загиблих троє дітей: 8-річний хлопчик та двоє підлітків 12-ти та 13-ти років. Також відомо про 15 поранених, серед яких дев’ятеро у тяжкому стані.

Нагадаємо, вчора, 14 серпня, у Генуї на півночі Італії обвалився міст, на якому була прокладена автомагістраль. Через обвалення мосту впали авто та люди, які були на ньому.