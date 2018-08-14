«Я люблю Україну». У Львові просто неба відбудеться благодійна фотовиставка

У Львові в сквері «На валах» 26 серпня відбудеться благодійна фотовиставка просто неба «На прищепках». Тематика світлин – «Я люблю Україну». Про це повідомляють організатори заходу у соцмережах.

Для участі у заході потрібно роздрукувати власні фото (формат не менше 15*21), об`єднані згаданою тематикою, й прийти та розвісити їх на мотузках у сквері. Або ж просто прийти й придбати «На прищепках» ті світлини, які сподобались найбільше за добровільну пожертву (від 15 грн/фото).

Усі отримані кошти буде спрямовано на закупівлю ліків для діток з діагнозом спінальна м’язова атрофія.