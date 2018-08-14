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Львівські мандрівники розпочали збір коштів на придбання спеціального інвалідного візка – «жульєтки»

Соломія Григор'єва

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Днями львів’яни здійснили благодійне сходження на гору Пікуй – найвищу точку області. Важлива місія походу «Мандруй на Пікуй!» – збір коштів на придбання спеціального візка «жульєтки» із електропідсилювачем, за допомогою якого люди з інвалідністю можуть подорожувати горами.

 

Благодійна акція відбулась в рамках проекту On3wheels (На трьох колесах), спільно з управлінням фізичної культури та спорту і управлінням туризму і курортів Львівської ОДА.

На Пікуй, на «жульєтці» та із допомогою численних волонтерів, піднялась в гори Ірина Трач, дівчина з інвалідністю. Це була її перша в житті мандрівка в гори.

Наразі в Україні такий спеціальний візок один. За допомогою нього команда On3wheels вже організувала майже два десятка сходжень на різні точки українських Карпат за участю людей з інвалідністю. Благодійним сходженням на Пікуй розпочався збір коштів для придбання другого в Україні спеціального візка «жульєтки» із електропідсилювачем. Ціна необхідної «жульєтки» – 6000 євро.

«До нас звертається все більше волонтерів й охочих, готових піднятись в гори на «жульєтці», тому придбання ще одного візка зможе здійснити вдвічі більше мрій людей з інвалідністю. Ми сподіваємось, що таких походів й  благодійних акцій буде більше і ми зможемо зібрати необхідну суму. Наразі, завдяки сходженню на Пікуй, ми зібрали 5 300 гривень», — говорять організатори проекту.

У поході взяло участь близько 170 людей, серед яких учасники спортивних молодіжних організацій, колектив обласної держадміністрації, команда проекту On3wheels й усі охочі.

Долучитись до придбання спеціального візка, можна надсилаючи кошти на карту:

  • Найменування організації – ГО ОН3ВIЛС ГО
  • Код отримувача: 41523023
  • Код Банку (МФО): 325321
  • Назва банку: ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
  • Рахунок отримувача: 26007053713319
  • Призначення платежу: на жульєтку

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