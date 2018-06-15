ЗНО 2018: оприлюднено результати із семи предметів

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики, біології, а також іспанської, німецької, французької та англійської мов розміщено на інформаційних сторінках учасників. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

«Таблиці переведення тестових балів у рейтингову оцінку (за шкалою 100−200 балів) і таблиці відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень (за шкалою 1–12 балів) опубліковано на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у розділі «Предмети ЗНО», – йдеться у повідомленні.

У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату учасник зовнішнього незалежного оцінювання може подати апеляційну заяву у письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти. Апеляційні заяви щодо результатів ЗНО можна подавати протягом 5 календарних днів від дня офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета, враховуючи день оголошення.

Фото: Укрінформ