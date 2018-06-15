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Вночі у Львові обікрали музичну школу

Юлія Шпак

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Вночі у Львівській державній музичній школі № 3, що на вул. Замарстинівській, 219, між першим і другим поверхами викрали три камери спостереження. Дирекція школи викликала на місце події поліцію. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

 

У дирекції школи зазначили, що факт крадіжки було виявлено зранку. Проникнення злодіїв відбулося в Львівській державній музичній школі № 3 за адресою вул. Замарстинівська, 219. Викрали 3 камери спостереження. На місце злочину викликали наряд поліції. Дирекція школи показала поліції факт крадіжки з реєстратора. Правоохоронці опитали персонал та склали протокол допиту.

Станом на сьогоднішні триває розслідування.

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