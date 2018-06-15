Вчора на Вітовського п’яний водій на «Ауді» влетів у зупинку громадського транспорту

Вчора, 14 червня, у Львові на вулиці Вітовського п’яний водій протаранив у зупинку громадського транспорту. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

«На вулиці Вітовського, 41 20-річний водій, керуючи автомобілем «Ауді А6», здійснив наїзд на зупинку громадського транспорту та збив стовп освітлення пішохідного переходу. Цей стовп впав на автомобіль «Део Ланос», який проїжджав в попутному напрямку. Водія «Део Ланоса» госпіталізовали у 8 міську лікарню», – зазначили у патрульні.

Також додали, що тест водія «Ауді А6» на стан сп’яніння перевірили за допомогою приладу драгер. Пристрій показав 2.18 проміле.

Фото: Патрульна поліція у львівській області