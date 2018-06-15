Українцям обіцяють із 2019 року впровадити монетизацію субсидій

Мінсоцполітики активно працює над впровадженням повної монетизації субсидій з першого січня 2019 року. Про це завив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає прес-служба відомства.

За словами урядовця, вже з наступного року буде запроваджено монетизацію субсидій, тобто громадянам надаватимуть допомогу на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі.

«Наразі триває процес верифікації отримувачів субсидій, адже попередній раз люди декларували свої доходи у 2015 році. Якщо виявлено п’ятдесят тисяч людей, серед яких є власники будинків з площею понад 200 квадратних метрів та квартир більше 120 метрів квадратних, які з нульовими доходами купували автомобілі за 700 тисяч гривень та інші вартісні речі, то мабуть перевірка потрібна. Адже монетизація субсидій означає надання громадянам грошей для сплати комунальних послуг, і тому потрібно забезпечити адресність допомоги, щоби гроші отримували саме ті люди, які дійсно потребують субсидію», – заявив Міністр.

Він також розповів про основні елементи нового порядку надання субсидій, які окрім основної задачі допомоги громадянам також закладають мотиваційні механізми заощадження власних витрат.

«Субсидія це співоплата, а це означає, що є частка яку сплачує людина, а є частка яку сплачує держава. Але держава сьогодні сплачує гроші не людям, а напряму перераховує кошти надавачу послуг. Таким чином, виникає ситуація, за якої людям все одно скільки вони споживають, головне за норму не вийти. Але, коли людині нададуть гроші на руки, то кількість зекономлених енергоресурсів прямо впливатимуть на ту суму допомоги, яку людина зможе залишити собі», – пояснив Андрій Рева.

Разом із тим, підвищується і відповідальність отримувачів субсидій, адже після отримання субсидії людина має можливість та обов’язок повністю оплатити послуги, таким чином відповідальність за оплату переходить на рівень споживач-надавач послуг.

«Це повністю змінює систему взаємовідносин між державою, отримувачами субсидій та надавачами послуг. Тому процес переходу на нову систему потребує ретельної та серйозної підготовки, в тому числі роз’яснення прав та обов’язків людей», – резюмував міністр соціальної політики.