У Львові на дитячий майданчик обвалилася підпірна стіна

У Львові на вулиці Сахарова, 29 на дитячий майданчик обвалилась стіна. Про це повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

Як поінформували у райадміністрації Франківського району, під час сильних опадів відбулося руйнування та обвал підпірної стінки.

На даний час спільно з управлінням надзвичайних ситуацій та проектною організацією вирішується питання щодо виготовлення кошторисної документації для виділення коштів з резервного фонду ЛМР на проведення робіт з відновлення підпірної стінки. Дану ділянку обгороджено.

Внаслідок обвалу ніхто не постраждав.