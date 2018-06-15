ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові на дитячий майданчик обвалилася підпірна стіна

Дарина Смеречанська

|

У Львові на вулиці Сахарова, 29 на дитячий майданчик обвалилась  стіна. Про це повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

 

Як поінформували у райадміністрації Франківського району, під час сильних опадів відбулося руйнування та обвал підпірної стінки.

На даний час спільно з управлінням надзвичайних ситуацій та проектною організацією вирішується питання щодо виготовлення кошторисної документації для виділення коштів з резервного фонду ЛМР на проведення робіт з відновлення підпірної стінки. Дану ділянку обгороджено.

Внаслідок обвалу ніхто не постраждав.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...