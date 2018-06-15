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Трамп заявив, що Крим є російським, бо там усі говорять російською, - ЗМІ

Юлія Шпак

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Президент США Дональд Трамп заявив лідерам «Великої сімки», що Крим є російським, оскільки усі, хто живе на півострові, розмовляють російською.

 

Заява Трампа прозвучала під час вечері з лідерами G7 в рамках саміту в Канаді минулої п’ятниці, BuzzFeed News із посиланням на два джерела у дипломатичних колах, передає УП.

Видання нагадує, що Росію було виключено з «Великої вісімки» після незаконної анексії Криму, яку президент РФ Владімір Путін обґрунтовував необхідністю захищати російських громадян та російськомовних.

Під час вечері Трамп також цікавився, чому лідери стали на бік України. Президент США сказав очільникам держав, що «Україна – одна з найбільш корумпованих держав світу», зазначає джерело.

Видання наголошує: не зрозуміло, чи були коментарі Трампа озвучені жартома, чи вони сигналізують радикальній відхід від сьогоднішньої зовнішньої політики США.

Білий дім не відповів на прохання прокоментувати цю інформацію.

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