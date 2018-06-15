Розенко каже, що до кінця року в Україні піднімуть мінімальну зарплату до 4200 грн

Уряд України планує до кінця року підвищити мінімальну заробітну плату до 4200 грн. Про це заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив передає Цензор.НЕТ.

“Коли ми говоримо про те, чи цього року буде чи не буде підвищення мінімальної заробітної плати, я все-таки оптиміст. Я переконаний, що ініціатива, яку проголосили все-таки не політичні сили, а президент України Петро Порошенко, як мінімум, підняти до 4200 грн, буде реалізована. Ми зробимо цей крок”, – запевнив він.

Розенко наголосив, що Кабінет міністрів “ніколи не гратиме в популізм”.

“Ми не будемо для цього друкувати фантики Національного банку України, як раніше це робилося, коли колишні керівники піднімали перед виборами заробітні плати, а потім це переростало в інфляцію. Ми будемо робити кроки відповідно до реальної економічної ситуації”, – зазначив він.