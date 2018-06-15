На українських медиків очікує перехід на професійне ліцензування лікарів

До 2024 року всі українські лікарі мають мати рівень знань і професійних навичок, що відповідатиме міжнародним стандартам професії. На українських медиків очікує трансформація системи навчання і ліцензування. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

За словами Уляни Супрун, в Україні є прекрасні лікарі – вони працюють за міжнародними стандартами, мають величезну базу знань і навичок, роблять все можливе для допомоги пацієнтам, і ніколи не використовують горе людей, аби набити собі гаманець. Водночас разом із ними, часто в одних і тих самих медзакладах, працюють люди, які взагалі не мають права називати себе лікарями, а скоріше шарлатанами чи хабарниками.

«В нас досі діє недолуга система атестації лікарів, яка підтверджує стаж, але не професіоналізм і не якість роботи. Водночас, фактично відсутній дієвий механізм персональної відповідальності перед пацієнтом за якість наданої медичної допомоги. Це є однією з причин того, чому ми чуємо або маємо сумний досвід неналежного лікування, а в українців є недовіра до лікарів», – переконана вона.

На медиків очікує трансформація системи навчання і ліцензування.

«Зміни, які ми пропонуємо, полягають у повній трансформації системи навчання та допуску до професії лікаря. Частина з цього вже діє – частина впроваджується. До 2024 року всі українські лікарі мають мати рівень знань і професійних навичок, що відповідатиме міжнародним стандартам професії.

Ми пропонуємо, щоб право лікаря працювати засвідчувала професійна ліцензія. Коли пацієнт бачитиме ліцензію в лікаря, це означатиме, що:

— Лікар, який склав незалежне тестування за міжнародними нормами

— Лікар, який не припиняє вчитися

— Лікар, який має право практикувати

Професійна ліцензія ліквідує колективну безвідповідальність і впроваджує особисту відповідальність лікаря за лікування пацієнта. І так, за грубі порушення, ліцензію може бути призупинено», – повідомила Уляна Супрун.