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Доба у зоні бойових дій на Донбасі: двоє військових загинули, ще шестеро отримали поранення

Юлія Шпак

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Упродовж минулої доби, 14 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії. Під час бойових дій минулої доби 2 військовослужбовця Об’єднаних сил загинули, 6 отримали поранення та були госпіталізовані. Про це у Facebook повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

 

Російсько-окупаційні війська 33 рази вдавалися до прицільного вогню по нашим позиціях, з яких 15 разів застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82мм та 5 разів артилерію калібру 122мм.

На Луганському напрямку бої не припиняються поблизу селищ Новотошківське та Оріхове. На Горлівському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське та Південне. На Донецькому напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Новотроїцьке та Богданівка. На Маріупольському напрямку інтенсивні бої тривали в районах населених пунктів Водяне та Лебединське. Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримували рубежі, давали гідну відсіч ворогові та примусили його зупинити провокаційні обстріли.

За даними розвідки, упродовж 14 червня, 12 окупантів було знищено та 10 поранено.

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