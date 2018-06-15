Американський письменник Стівен Кінг закликав звільнити Сенцова

Американський письменник Стівен Кінг нагадав про голодування українського режисера, політв’язня Олега Сенцова, та закликав підтримати його. Про це Кінг написав у Twitter у четвер, 14 червня, передає Громадське.

«Сьогодні перший день Чемпіонату світу з футболу та 32-й день голодування Олега Сенцова. Приєднуйтесь до мене та до PEN America, закликаючи звільнити українського режисера, несправедливо ув’язненого у російській тюрмі. Час спливає, і він може померти через свої погляди», — написав він.

Також письменник додав посилання на відкритий лист американського ПЕН-клубу до президента РФ Володимира Путіна із закликом звільнити Сенцова.

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