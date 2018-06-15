ОСТАННІ НОВИНИ

Аласанія пояснив, чому Україна змушена транслювати Чемпіонат світу в Росії

Дарина Смеречанська

|

Глава Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) Зураб Аласанія повідомив, що Україна змушена транслювати на своїй території матчі Чемпіонату світу з футболу-2018. Про це повідомляє «Главред».

 

За його словами, трансляція матчів буде продовжена, оскільки Україна зобов’язана погасити борг перед Європейським союзом мовників (ЄСВ), накопичений з 2016 року.

“Додаткова угода про придбання виняткових прав на показ повного пакета чемпіонату світу з футболу в РФ українськими телеканалами” Інтер “і НТН дозволяє сподіватися на показ НГТУ чемпіонату світу в Катарі, який відбудеться у 2022 році”, – написав він у Facebook.

Аласанія зазначив, що ЄСВ погрожував Україні позбавленням прав на показ наступного чемпіонату, а також штрафом.

Національна телерадіокомпанія України за 8 мільйонів гривень придбала права на трансляцію Чемпіонату світу з футболу ще в 2010 році. Однак через політичний тиск в міру ескалації конфлікту між Україною і Росією в лютому 2018 року Аласанія заявив, що транслювати ЧС-2018 компанія не буде. Проти трансляції висловилися глава МЗС Павло Клімкін, а також ряд нардепів від різних фракцій. Телеканали один за одним стали відмовлятися показати ЧС-2018.

Тим не менше 30 травня 30 травня Inter Media Group (володіє телеканалом “Інтер”) придбала у Національної громадської телерадіокомпанії України ексклюзивні права на трансляцію матчів Чемпіонату світу з футболу-2018. Спортивний журналіст “Інтера” Роман Кадемін назвав “кайфом” можливість коментувати спортивну подію.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...