Аласанія пояснив, чому Україна змушена транслювати Чемпіонат світу в Росії

Глава Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) Зураб Аласанія повідомив, що Україна змушена транслювати на своїй території матчі Чемпіонату світу з футболу-2018. Про це повідомляє «Главред».

За його словами, трансляція матчів буде продовжена, оскільки Україна зобов’язана погасити борг перед Європейським союзом мовників (ЄСВ), накопичений з 2016 року.

“Додаткова угода про придбання виняткових прав на показ повного пакета чемпіонату світу з футболу в РФ українськими телеканалами” Інтер “і НТН дозволяє сподіватися на показ НГТУ чемпіонату світу в Катарі, який відбудеться у 2022 році”, – написав він у Facebook.

Аласанія зазначив, що ЄСВ погрожував Україні позбавленням прав на показ наступного чемпіонату, а також штрафом.

Національна телерадіокомпанія України за 8 мільйонів гривень придбала права на трансляцію Чемпіонату світу з футболу ще в 2010 році. Однак через політичний тиск в міру ескалації конфлікту між Україною і Росією в лютому 2018 року Аласанія заявив, що транслювати ЧС-2018 компанія не буде. Проти трансляції висловилися глава МЗС Павло Клімкін, а також ряд нардепів від різних фракцій. Телеканали один за одним стали відмовлятися показати ЧС-2018.

Тим не менше 30 травня 30 травня Inter Media Group (володіє телеканалом “Інтер”) придбала у Національної громадської телерадіокомпанії України ексклюзивні права на трансляцію матчів Чемпіонату світу з футболу-2018. Спортивний журналіст “Інтера” Роман Кадемін назвав “кайфом” можливість коментувати спортивну подію.