ОСТАННІ НОВИНИ

Вночі невідомі викрали квіти біля входу в Стрийський парк

Юлія Шпак

|

Вночі невідомі викрали квіти, які висадили біля вхідної арки Стрийського парку. Про це повідомляється на сторінці Стрийського парку у Facebook.

 

«Хочемо звернути Вашу увагу на нічних відвідувачів парку. Зробимо їх відомими. Просимо всіх, хто бачив та може надати будь-яку інформацію про осіб, які вчинили цей ганебний вчинок, крадіжку квітів біля вхідної арки Стрийського парку по вул. Парковій, звернутись до адміністрації парку», – йдеться у повідомленні.

Фото та відео: Facbeook-сторінка Стрийського парку

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...