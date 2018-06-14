Вночі невідомі викрали квіти біля входу в Стрийський парк

Вночі невідомі викрали квіти, які висадили біля вхідної арки Стрийського парку. Про це повідомляється на сторінці Стрийського парку у Facebook.

«Хочемо звернути Вашу увагу на нічних відвідувачів парку. Зробимо їх відомими. Просимо всіх, хто бачив та може надати будь-яку інформацію про осіб, які вчинили цей ганебний вчинок, крадіжку квітів біля вхідної арки Стрийського парку по вул. Парковій, звернутись до адміністрації парку», – йдеться у повідомленні.

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Фото та відео: Facbeook-сторінка Стрийського парку