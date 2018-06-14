В Україні знову може подорожчати алкоголь

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує підвищити мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв. Про це йдеться в пояснювальній записці до відповідного проекту постанови на сайті міністерства, передає УНІАН.

Проект передбачає підвищення цін на горілку та лікеро-горілчані вироби на 12,4-19,6%, віскі, ром і джин – на 12%, коньяк (бренді) – на 6,6-9,5%, вина – на 4,5-13,5%.

Необхідність підвищення цін у Мінекономрозвитку пояснили зростанням складових ціни на алкоголь через подорожчання компонентів виробництва: спирту, тари, комплектуючих.

«Тому на сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв і потребує корегування», – вважають у міністерстві.

МЕРТ зазначає, що базою розрахунків послужили дані про вартість виробництва за друге півріччя 2017 року, включаючи матеріальні, загальновиробничі, адміністративні та фінансові витрати виробників.

Також у міністерстві нагадали, що в 2018 році ставки акцизного податку на коньяк підвищено на 20% – із 105,80 грн до 126,96 грн за 1 літр 100% спирту.