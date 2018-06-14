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Україна переможе у гібридній війні з Росією, – Філарет

Омелян Шевчук

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Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет вважає, що існування Єдиної Помісної Української Православної Церкви унеможливило б війну з Росією. Про це він сказав в інтерв’ю «Українській правді».

 

«Якби Церква була єдиною, війни не було б. Тому що не було б підстав для підтримки Росії в Україні. Бо Церква була б від Москви відокремлена. А оскільки є підгрунтя для цього, то тому і йде війна», – сказав Філарет.

На його думку, Україна переможе у цій гібридній війні.

«Чим вона закінчиться? Нашою перемогою. В це треба твердо вірити. Не мати ніякого сумніву. Тому що правда з нами. А там, де правда, там Бог. А де Бог, там перемога. Завжди», – сказав предстоятель УПЦ КП.

За його словами, в Україні «держава допомагає церкві, церква допомагає державі. Але свобідно».

«У Росії не так – там Церква знаходиться в повній залежності від держави. У нас цього не буде», – зазначив Філарет.

На його думку, якщо українська церква отримає Томос, то буде «не просто одна – а найбільша».

«Зараз Київський Патріархат порівняно з Московським є більшим удвічі», – наголошує патріарх.

«Якщо ж до Київського Патріархату ще приєднаються УАПЦ і решта, то ми будемо найбільшими. А залишок Московського Патріархату повинен називатися Російською Православною Церквою в Україні. Правами буде користуватися такими ж, як і Українська Церква, бо закон для всіх церков і релігій в Україні один», – вважає Філарет.

«Але це буде порівняно невелика Церква, і впливу вона вже не буде мати», – додав він.

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