У Львові понад 30 вулиць залишись без гарячої води: перелік

Через ремонт теплової мережі без гарячої води залишились 36 вулиць Львова. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».
Так, до 18 години без гарячого водо постання будуть:
- вул.Айвазовського І буд. 10, 12
- вул.Сахарова А акад буд. 27
- вул.Боднарська буд. 16
- вул.Бой-Желенського, 14
- вул.Бойчука М буд. 3, 5, 8, 10
- вул.Боткіна С буд. 73
- вул.Відкрита, 1
- вул.Володимира Великого буд. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 49а, 51, 53, 53а, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 117, 121, 125
- вул.Гашека Я буд. 20а, 22а
- вул.Грабянки Г буд. 5, 7, 9, 13
- вул.Демнянська буд. 4а, 4, 6а, 8, 16, 16а, 18, 24
- вул.Енергетична буд. 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 24
- вул.Карманського П буд. 6а, 6б, 19
- вул.Карпинця, 27
- вул.Керамічна буд. 4, 16
- вул.Княгині Ольги буд. 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 102
- вул.Кобилиці Л буд. 19, 29а
- вул.Кульпарківська буд. 117, 121, 123, 125, 129, 133, 133а, 135, 139, 141, 143, 145, 147
- вул.Лазаренка, 36, 40, 42
- вул.Лукаша М буд. 1, 2, 4, 5
- вул.Молдавська буд. 43
- вул.Музики Я буд. 34, 36
- вул.Наукова буд. 2, 4а, 4, 6, 6а, 8, 9, 10а, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49а, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82, 86, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116
- вул.Яреми Я проф буд. 4, 23б
- вул.Природна, 8, 10
- вул.Пулюя І буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 32, 33а, 38
- вул.Рубчака І буд. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17а
- вул.Сахарова, 23, 25.
- вул.Симоненка В буд. 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22
- вул.Скорини Ф буд. 28, 30, 32, 36, 38, 40
- вул.Сміливих буд. 5, 28а
- вул.Стрийська буд. 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 71а, 71б, 75, 77, 81, 85, 85б, 87б, 87в, 87, 87а, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 106, 107
- вул.Тролейбусна буд. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14
- вул.Франка І буд. 157б, 157а
- вул.Чмоли І буд. 1
- вул.Ярославенка Я буд. 22, 22а
Вероніка Рой