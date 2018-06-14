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У Буському районі зареєстрували випадок захворювання на лептоспіроз: як вберегтися від недуги?

Юлія Шпак

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На початку червня місяця поточного року зареєстровано один випадок захворювання на лептоспіроз серед жителів Буського району. Ймовірним джерелом інфекції були мишовидні гризуни, шлях передачі інфекції – контактно-побутовий, зараженню сприяло недотримання правил особистої гігієни. Про це повідомляє  Буське районне лабораторне відділення Бродівського МРВ ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України».

 

«За 4 місяці 2018 року у Львівській області зареєстровані 4 випадки захворювань людей на лептоспіроз, в т.ч. 2 летальні, за 4 місяці 2017 року зареєстровані 3 випадки лептоспірозу, летальних не було. Захворювання реєструвалися в Радехівському, Буському, Пустомитівському, Городоцькому районах. Летальні випадки – Пустомитівському та Городоцькому районах. Пізнє звернення хворих за медичною допомогою (на 6-ий день від початку захворювання) та важкий перебіг хвороби спричинили смертність», – йдеться у повідомленні.

Лептоспіроз – гостре інфекційне захворювання людей і тварин, спричиняється збудником лептоспірою, характеризується ураженням печінки, нирок, м’язів і супроводжується хвилеподібною гарячкою.

Лептоспіри зберігають життєздатність у вологому грунті протягом 270 днів, в природних водоймах – 7-30 днів, у харчових продуктах – декілька днів. Пряме сонячне і ультрафіолетове випромінювання діє на них згубно, так само як кислоти і луги та дезинфікуючі засоби.
Джерелом інфекції для людей є хворі і перехворілі сільськогосподарські, домашні, дикі тварини, гризуни, які виділяють лептоспір із сечею і заражають навколишнє середовище. Основними носіями збудника лептоспірозу у природніх вогнищах є щурі, польові миші, землерийки, їжаки. В побутових осередках резервуаром інфекції є щурі, велика рогата худоба, свині, собаки. Захворювання від людини до людини не передається. Характерна літньо-осіння сезонність захворювання.

Зараження на лептоспіроз відбувається під час купання, пиття води з відкритих водоймищ, риболовлі, сільськогосподарських польових робіт, при вживанні продуктів харчування, забруднених сечею гризунів. В організм людини збудник проникає через пошкоджену шкіру і слизові оболонки порожнини рота, очей, носа, шлунково-кишкового тракту.

З моменту зараження до початку захворювання проходить від 6 до 20 днів (найчастіше 6-14 днів). Захворювання у більшості випадків починається гостро, підвищується температура тіла до 39-40 С, хворі скаржаться на сильний головний біль, слабість, біль в м”язах, особливо литкових (діагностична ознака).

Розрізняють жовтяничну та безжовтяничну форми. При жовтяничній формі з перших днів хвороби з`являється жовтяниця шкіри з максимальним розвитком до 4-6-го дня хвороби.
Успіх лікування залежить від раннього звернення хворих за медичною допомогою та ранньої діагностики. Госпіталізація хворих є обов”язкова, тому що можливі важкі ускладнення. Хвороба може ускладнюватися порушеннями з боку нирок і печінки, кровотечею, міокардитом, набряком мозку, пневмонією, порушенням кровообігу. Важкий перебіг хвороби часто закінчується смертю хворих.
А тому не варто ставити самому собі діагноз та займатися самолікуванням, негайно звертайтеся за медичною допомогою у випадку появи перших симптомів захворювання, так як захворювання може закінчуватися летально.

Щоб не захворіти на лептоспіроз необхідно:
– дотримуватись правил особистої гігієни, мити руки перед вживанням їжі;
– не купатись у забруднених водоймах, які не визначені як рекреаційні місця для відпочинку та купання;
– не пити води з невідомих джерел;
– не допускати забруднення гризунами харчових продуктів та питної води;
– не ловити рибу в заборонених місцях;
– проводити заходи по знищенню щурів та мишовидних гризунів у підвалах, садибах, будинках та ін.

Найбільш ефективним заходом профілактики лептоспірозу є одночасне проведення суцільної весняно-осінньої дератизації в населених пунктах району.

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