ONUKA у шорт-листі престижного Berlin Fashion Film Festival

Український електронний музичний гурт ONUKA впевнено продовжує завойовувати Європу. Їхній кліп «Vidlik» увійшов до офіційної програми Berlin Fashion Film Festival одразу в 4-х категоріях – «Найкращий новий артист», «Найкраще музичне відео», «Художник-постановник» та «Стайлінг», пише УП.Ж.

Конкурс Берлінського кінофестивалю в стилі fashion щорічно збирає найкращі роботи з усього світу.

«Круто, коли робота української команди отримує визнання за межами нашої країни. Знайти себе в шорт-листі BFFF – ознака того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Попереду ще багато роботи. Але коли лише в одному місті з тобою працюють такі профі, як Patoka Studio чи Radioaktivefilm, є стимул робити свою справу з кожним днем лише краще», – цитує видання Наталію Жижченко, лідерку гурту ONUKA.

Жюрі креативних директорів рекламних агентств, арт-директорів, продюсерів та режисерів продакшинів та маркетинг-директорів брендів розглянуло 985 роликів.

У шорт-лист вибрали 150.

7-й BFFF пройде 12–13 липня. Тоді ж оголосять переможців конкурсної програми.

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Як відомо, відео на трек Vidlik з однойменного міні-альбому групи вийшло 13 квітня 2016 року.

За два роки після релізу робота зібрала понад 4 мільйони переглядів на YouTube, а сам альбом очолив європейські чарти iTunes.