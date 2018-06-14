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На Полтавщині нардеп потрапив у ДТП

Омелян Шевчук

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Народний депутат від «Волі народу» Сергій Шахов потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Полтавській області. Про це повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало, пише УП.

 

«ДТП сталося сьогодні вночі в Лубенському районі на Полтавщині. Автомобіль Тойота, в якому перебував народний депутат, але не був за кермом, скоїв зіткнення з іншим транспортним засобом – Форд, за кермом якого перебував місцевий мешканець, 1990 року народження», – сказав він.

Внаслідок аварії, 28-річний водій автомобіля «Форд» отримав тяжкі тілесні ушкодження та був доставлений до місцевої лікарні.

Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

Інформацію про ДТП підтвердив і сам нардеп у Facebook.

«Вночі, після ефіру потрапив у аварію. Це трапилося по дорозі до Запоріжжя… Зі мною все в порядку, лише декілька забиттів та синців. Врятували паски безпеки. Від шпиталізації я відмовився», – повідомив він.

Шахов написав, що серед учасників дорожньо-транспортної пригоди одна людина була госпіталізована.

Як повідомляє поліція Полтавської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

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