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Молодих львівських драматургів запрошують взяти участь у конкурсі п'єс

Дарина Смеречанська

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Конкурс п’єс «Драма.UA» запрошує до участі молодих авторів-драматургів. Про це повідомляють організатори.

 

Усіх драматургів і драматургинь, а також всіх тих, хто прагне спробувати себе в цій ролі запрошують надсилати свої тексти для участі в конкурсі.

Цьогоріч Мистецька майстерня «Драбина» заручилась підтримкою двох академічних театрів у Львові – Театру Лесі Українки та  Львівського театру ляльок. Учасників конкурсу закликають прикласти зусиль і написати добрі п’єси, котрі театри зможуть втілити у вигляді вистав на своїх сценах.

Деделайн подачі текстів – 1 листопада 2018 року. Переможців визначать до 1 грудня.

Основна мета конкурсу залишається незмінною – відкривати широкому загалу імена талановитих українських драматургів та інтегрувати їх в актуальний театральний контекст.

VII Конкурс п’єс пропонує авторам-переможцям винагороду, котра стала можливою завдяки партнерству з двома театрами Львова:

П’єса переможця в номінації «Доросла п’єса» буде поставлена на малій сцені Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки

П’єса переможця в номінації «П’єса для дітей» буде поставлена у Львівському обласному ляльковому театрі(**)

П’єси з шорт-ліста Конкурсу будуть рекомендовані для перекладу та постановок в інших театрах

Умови VIІ Конкурсу п’єс «Драма.UA»

До участі в Конкурсі приймаються непредставлені та неопубліковані раніше авторські п’єси українською мовою (або суржиком), написані не давніше, ніж за два роки до подачі заявки

Максимальна кількість п’єс від одного автора – 2 (дві)

Учасники Конкурсу повинні заповнити гугл-форму за посиланням – https://goo.gl/3HKjvq  та надіслати її до 23:59 години 1-го листопада 2018-го року

Конкурс передбачає дві номінації: «П’єса для дорослих» та «П’єса для дітей»

Автори\-ки можуть подавати свої тексти в обидві номінації

Авторське право на п’єси належить виключно авторам

Оргкомітет залишає за собою право використовувати твори або фрагменти творів, поданих на Конкурс, а також іншу надану авторами інформацію, для промоції Конкурсу

Про результати Конкурсу можна буде дізнатися на фб-сторінці Мистецької майстерні «Драбина» та Першої сцени сучасної драматургії Драма.UA, а також на сайтах та фб-сторінках наших головних партнерів –  Театру Лесі та Львівського театру ляльок.

 

 

 

 

 

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