Гривня стала лідером за темпами зміцнення до долара

Українська гривня очолила список валют, які найбільше зміцнилися до долара з початку 2018 року.

Про це повідомляє Bloomberg, передає УНІАН.

За даними агентства, цього року гривня зросла на 7,6% до долара, випередивши грузинський ларі і колумбійський песо.

Агентство відзначає, що в України, яка входить до п’ятірки найбільш вразливих ринків, що розвиваються, є ряд проблем. Зокрема, у неї низький обсяг золотовалютних резервів, високий рівень корупції та великий державний борг.

Як пише Bloomberg, тримати під контролем державні фінанси допомогла програма співпраці з Міжнародним валютним фондом, надання чергового траншу в рамках якої наразі затримується.

Фото: УНІАН