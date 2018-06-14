ОСТАННІ НОВИНИ

Гривня стала лідером за темпами зміцнення до долара

Юлія Шпак

|

Українська гривня очолила список валют, які найбільше зміцнилися до долара з початку 2018 року.
Про це повідомляє Bloomberg, передає УНІАН.

 

За даними агентства, цього року гривня зросла на 7,6% до долара, випередивши грузинський ларі і колумбійський песо.

Агентство відзначає, що в України, яка входить до п’ятірки найбільш вразливих ринків, що розвиваються, є ряд проблем. Зокрема, у неї низький обсяг золотовалютних резервів, високий рівень корупції та великий державний борг.

Як пише Bloomberg, тримати під контролем державні фінанси допомогла програма співпраці з Міжнародним валютним фондом, надання чергового траншу в рамках якої наразі затримується.

Фото: УНІАН

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...