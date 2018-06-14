Герої не вмирають. Сьогодні – четверті роковини збиття літака ІЛ-76

Сьогодні – четверті роковини збиття російськими окупантами українського військово-транспортного літака ІЛ-76, який мав доставити в оточений бойовиками аеропорт Луганська людей та провізію. На борту збитого літака було 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Внаслідок терористичного акту із пасажирів повітряного судна не вижив ніхто.

Як відомо Луганський аеропорт перебував під контролем українських військових, але терористи розташували навколо нього велику кількість вогневих точок і летовище перебувало фактично в облозі бойовиків. Перша ракета, випущена бойовиками, в літак не влучила. Потрапила тільки друга. Це сталося на висоті близько 700 метрів під час заходу на посадку, а потім літак добивали ще й чергою з великокаліберного кулемета.

Відповідальність за теракт взяли на себе представники так званого «ополчення Луганської народної республіки».

Було також питання щодо витоку інформації – і, як виявилося, РФ проводила постійні радіоперехоплення, і прослуховування наших радіочастот. Тобто терористам повідомили, що летить літак.

Серед загиблих є 9 членів екіпажу із Запорізької області, два десантники з Донецька, по одному: з Херсона, Одеси, Харкова, Луганська, Кіровограда, Львова. Решту 32 людей з Дніпровської області, зокрема 10 із Дніпра та 6 з Кривого Рогу.

Пройшло більше 40 діб перш ніж десантників поховали: українські військові збирали рештки тіл загиблих, влада домовлялася з терористами про коридор для евакуації, в Дніпрі проводились експертизи ДНК для ідентифікації.

Це найбільша одночасна втрата Збройних сил України за період незалежності.

Додамо, що у цьому літаку перебував наш земляк, 24-річний десантник, старший лейтенант, заступник командира батареї – інструктор з повітрянодесантної підготовки 25-ї Дніпровської повітряно-десантної бригади Високомобільних десантних військ ЗС України Віталій Бахур, який є уродженцем с. Зозулі, Золочівського району Львівщини.

2010 року він закінчив львівську Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за спеціальністю «Бойове застосування та управління діями підрозділів наземної артилерії».

Був похований 26 липня 2014 року у рідному селі Зозулі. Попрощатися з офіцером прийшли декілька тисяч людей.

Залишилася дружина та маленька донька.

Також публікуємо ПОВНИЙ ПОІМЕННИЙ СПИСОК:

Екіпаж літака Іл-76 (Запоріжжя)

Буркавцов Володимир (1976—2014), бортовий авіатехнік, гвардії старший лейтенант

Бєлий Олександр (1976—2014), командир екіпажу, гвардії полковник

Д’яков Михайло (1968—2014), керівник повітряно-вогневої тактичної підготовки, гвардії майор

Ковалик Олександр (1972—2014), старший повітряний стрілець, гвардії прапорщик

Козолій Олександр (1984—2014), старший бортовий авіатехнік, гвардії старший лейтенант

Ментус Віктор (1982—2014), старший повітряний радист, гвардії прапорщик

Павленко Олег (1971—2014), старший технік, гвардії старший лейтенант

Скочков Ігор (1977—2014), штурман авіаційної ескадрильї, гвардії капітан

Телегін Сергій (1971—2014), керівник технічно-експлуатаційної служби авіаційної ескадрильї, гвардії капітан

25-та повітряно-десантна бригада Дніпропетровська область

Авдєєв Костянтин, старший навідник, старший солдат

Авраменко Олександр, стрілець-зенітник, солдат

Алтунін Валерій, командир взводу, старший лейтенант

Бондаренко Віталій, гранатометник, солдат

Гайдук Ілля, солдат

Горда Анатолій, старший механік-водій, старший солдат

Грабовий Валерій, заступник командира батареї, старший лейтенант

Дмитренко Андрій, солдат

Добропас Сергій, стрілець-зенітник, старший солдат

Дубяга Станіслав, стрілець-зенітник, солдат

Каменєв Денис, стрілець-помічник гранатометника, старший солдат

Кива Владислав, водій-машиніст заправної машини, молодший сержант

Ковальчук Юрій, командир бойової машини, сержант

Коренченко Олег, солдат

Коснар Павло, командир відділення, молодший сержант

Котов Олександр, стрілець-зенітник, солдат

Кузнецов Антон, стрілець-зенітник, старший солдат

Кулібаба Руслан, водій-заправник, сержант

Кучерявий Сергій, командир відділення, молодший сержант

Левчук Павло, стрілець-зенітник, солдат

Лісной Сергій, механік-водій, солдат

Малишенко Тарас, стрілець-зенітник, солдат

Манулов Сергій, технік, старший прапорщик

Мірошниченко Сергій, старший навідник, старший солдат

Москаленко Сергій, солдат

Ніконов Павло, стрілець-зенітник, солдат

Рєзніков Євген, командир гармати, сержант

Самохін Антон, слюсар-монтажник, старший солдат

Санжаровець Артем, старший солдат

Скалозуб Артем, старший навідник, старший солдат

Шостак Сергій, стрілець-зенітник, старший солдат

Шульга Андрій, солдат

Шумаков Сергій, старший стрілець, сержант

Донецька область

Кривошеєв Сергій, механік-водій, солдат

Проньков Ростислав, солдат

Кіровоградська область

Бабан Віталій, командир відділення, сержант

Луганська область

Токаренко Ігор, механік-водій, солдат

Львівська область

Бахур Віталій, заступник командира батареї-інструктор з ПДП, старший лейтенант

Харківська область

Гончаренко Сергій, командир гармати, молодший сержант

Херсонська область

Ліфінцев Олег, водій-заправник, старший солдат