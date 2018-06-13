Уряд дозволив використання смартфонів і планшетів замість касових апаратів

Уряд спростив здійснення підприємцями реєстрації операцій розрахунків, зокрема, тепер підприємці зможуть здійснювати реєстрацію розрахунків за допомогою мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та інших засобів комунікації. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, пише УНІАН.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання зазначив, що раніше підприємці повинні були купувати дороге обладнання і щомісяця вносити плату за здійснення таких операцій.

«Уявіть собі – це все монопольна історія, «рішали» закріпили за собою право: продають за 20 тисяч гривень апарат, держава штрафує, якщо його немає, та ще й за кожен апарат 200 гривень в місяць платити. Ось за такі речі не поважають державу», – сказав прем’єр.

Він зазначив, що ухвалене рішення дозволить бізнесу зекономити близько 2 мільярди гривень на цих додаткових оплатах.

«Це ж не бізнес – продавати касові апарати. Це була монополія, щоб бізнес посадити на голку, зараз наша система дає можливість відмовитися від касових апаратів. Це звільнення від кассоапаратного рабства», – сказав прем’єр.