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Туристичний автобус потрапив у ДТП під Львовом

Омелян Шевчук

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Під Львовом автобус Неоплан, який віз туристів з Закарпаття потрапив у ДТП. Автобус злетів у кювет на Великій кільцевій дорозі Львова.

 

За попередньою інформацією від патрульної поліції Львівщини, водій не дотримався безпечної швидкості і злетів із дороги у кювет.

«Туристичний автобус з Вінниці. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Люди були на екскурсії в Мукачевому. Усіх пасажирів, серед них і діти, було доставлено на сусідню заправку попутним транспортом, де вони очікували інший автобус», – повідомили у поліції.

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