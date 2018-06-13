Туристичний автобус потрапив у ДТП під Львовом

Під Львовом автобус Неоплан, який віз туристів з Закарпаття потрапив у ДТП. Автобус злетів у кювет на Великій кільцевій дорозі Львова.

За попередньою інформацією від патрульної поліції Львівщини, водій не дотримався безпечної швидкості і злетів із дороги у кювет.

«Туристичний автобус з Вінниці. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Люди були на екскурсії в Мукачевому. Усіх пасажирів, серед них і діти, було доставлено на сусідню заправку попутним транспортом, де вони очікували інший автобус», – повідомили у поліції.