Під Львовом вщент згорів ресторан «Козацька рада»

У с. Сокільники Пустомитівського району палав ресторан «Козацька Рада». Цю інформацію підтвердили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, нині о 01:00 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с. Сокільники Пустомитівського району на вул. Дубівка, 1а в одноповерховій дерев’яній будівлі паб-ресторану.

На момент прибуття пожежно-рятувальних подірозділів полум’я повністю охопило ресторан. Пожежу ліквідували о 02:02. Вогнем знищено будівлю.

До ліквідації пожежі залучили 23 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки. Обставини події встановлюються. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Фото: Facebook-сторінка Ігоря Зінкевича, list.in.ua