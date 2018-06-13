Обрано керівників для Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та двох Будинків дитини

На засіданні конкурсної комісії щодо на заміщення посад керівників закладів охорони здоров’я обласної ради визначено очільників для трьох установ – Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи, Будинку дитини №1, 2. Про це інформує прес-служба ЛОР.

У відкритому конкурсі на посаду генерального директора КЗ ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи» переміг Максим Прикупенко. За нього сьогодні, 13 червня, проголосувало 8 із 9 членів комісії. За пропозицією департаменту охорони здоров’я ЛОДА до рішення сесії Максим Прикупенко буде виконуючим обов’язки генерального директора КЗ ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи».

Так, депутатам Львівської облради рекомендуватимуть затвердити на посаду директора КЗ ЛОР «Будинок дитини №1 для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки» Галину Качановську. За її кандидатуру проголосувало 9 членів комісії.

Переможцем конкурсу на посаду директора КЗ ЛОР «Будинок дитини №2 для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки» визнано Мирославу Павлик. За її кандидатуру проголосувало 9 членів комісії.

Відтак, конкурсна комісія рекомендуватиме сесії Львівської обласної ради обраних кандидатів на посади директора терміном на 5 років.

Водночас із переможцем конкурсу на посаду генерального директора КЗ ЛОР «Обласна база спеціального медичного постачання» конкурсна комісія не визначилася достатньою кількістю голосів.

За єдину кандидатуру Юрія Іваськевича, який подався на конкурс, проголосувало 3 голосів «за», 2 – «проти», 4 – «утрималося».

Відтак на посаду керівника КЗ ЛОР «Обласна база спеціального медичного постачання» буде оголошено новий конкурс.

Фото: ЛОР