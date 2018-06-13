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Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбудеться у Канаді, США та Мексиці

Юлія Шпак

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Конгрес ФІФА обрав господарками чемпіонату світу з футболу 2026 року США, Мексику і Канаду. Ніколи раніше чемпіонат світу не проводився одразу у трьох країнах. Про це повідомляє BBC Україна.

 

На ЧС-2026 претендували дві заявки. Крім США, Мексики і Канади, які подали спільний проект, прийняти чемпіонат хотіли в Марокко.

Турнір 2026 року стане найбільшим чемпіонатом світу з футболу: 48 команд зіграють 80 матчів за 34 дні. І Мексика, і США раніше вже приймали футбольні чемпіонати світу.

Додамо, що 14 червня стартує ЧС в Росії. Матч-відкриття за участю збірних команд Росії та Саудівської Аравії відбудеться на стадіоні «Лужники» у Москві.

Відео: FIFA

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