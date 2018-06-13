10 собак-мрійників, які хочуть стати частиною люблячої сім’ї

Львів’ян просять допомогти прилаштувати собачок, які шукають домівки, а зараз перебувають в ЛКП «Лев». Про це комунальне підприємство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«10 собак-мрійників хочуть стати частиною люблячої сім’ї! Читайте описи цих красенів і красунь під фото та долучайтеся до процесу прилаштування», – йдеться у повідомленні комунального підпиємства.

Ната. Білява красуня, молоденька метис лайки. Енергійна та життєрадісна, любить гуляти та бавитися. Підійде на прилаштування у родину з дітьми, які люблять тварин.

Белла. Шоколадна краса! Потрапила на ЛКП «Лев» на перевакцинацію та повторне кліпсування. Мріємо знайти для неї найкращу сім’ю. Белла активна, соціалізована, була стерилізована 2017 року. Потребує просторе подвір’я.

Айрон – молодий собачка, соціалізований, гавкучий, може жити в родині з дітьми, що люблять тварин. Потребує просторий двір, оскільки любить довгі прогулянки. Добре гуляє на повідку.

Авіна – молоденька віком до 1 до року собачка-дзвіночок. Енергійна та грайлива. Новим господарям з нею ніколи не буде сумно.

Ікар – молодий метис німецької вівчарки. Слухняний та виважений, піддається навчанню. Чудовий друг та охоронець.

Цент (Майк) також досі в ЛКП «Лев». Неймовірний красень-пітбуль з рідкісним сіро-мигдалевим окрасом. Чемний молодий собака, абсолютно неагресивний, соціалізований.

Вільфред. Молодий собака метис вівчарки. Наразі трішки розгублений та наляканий, але піддається навчанню, чемно гуляє на повідку і дружній до людей.

Сара. Собачка, яка потрапила в ЛКП «Лев» з важкими ранами на шкірі, швидше за все, від покусу інших собак. Ветеринари ЛКП «Лев» врятували та вилікували її. Після усього пережитого на вулиці вона не може повертатися знову в зону ризику. Тому дуже віримо, що її хтось забере до себе додому та буде піклуватися та оберігати цю невелику чемну красуню.

Цирі, ЛКП «Лев» продовжило перебування цієї красуні в комунальному підприємстві до 17 червня, хоча термін її перетримки вже завершився. Дуже мріємо дати їй шанс на щасливе життя! Ця собака потрапила в ЛКП «Лев» наляканою, довелось довго завойовувати її довіру. З її поведінки робимо висновки, що вона мала непросте життя на вулиці. На щастя, завдяки кінологу та людині, що знайшла Цирі та викликала наших ловців, і тепер майже щодня приходить погуляти з нею, тварина почала знову довіряти людям.

Скаллі. Метис фокстер’єра. Молода та енергійна, соціалізована собака-друг. Добре гуляє на повідку, може проживати в квартирі. Підійде на прилаштування у сім’ю з дітьми, які люблять тварин. Чекає на найдобріші руки!

ЛКП «Лев» чекає на тих, хто хоче прихистити кудлатого друга щодня без вихідних з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові.

Фото: Марта Сирко